A formação de um novo ciclone extratropical e de uma frente fria provoca chuva e ventos fortes entre os dias 6 e 10 de abril no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Os sistemas se organizam entre Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai e avançam em diferentes intensidades ao longo da semana, informou o Climatempo.
Como o ciclone se forma
O ciclone extratropical se forma a partir do contraste entre uma massa de ar quente sobre o norte da Argentina e o Paraguai e uma massa de ar frio de origem polar que avança pelo leste da Argentina em direção ao oceano.
O processo começa nesta segunda-feira (6), com a intensificação de uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina. Amanhã, o centro do ciclone se estabelece sobre o Uruguai e se desloca em direção à região litorânea entre Uruguai e Argentina. A pressão atmosférica no centro do sistema fica abaixo de mil hectopascais até a noite do dia 7. Quando o valor cai para menos de mil hPa, o ar está subindo com mais força, o que favorece a formação de nuvens carregadas, chuva forte e ventos intensos.
O ciclone passa pelo extremo sul do Rio Grande do Sul na terça-feira e depois segue pelo oceano, na altura da costa gaúcha. O sistema não atinge Santa Catarina, Paraná, Sudeste ou Centro-Oeste diretamente.
Temporais no Sul e no Centro-Oeste
Nos dias 6 e 7 de abril, a formação do ciclone e da frente fria provoca temporais no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no Paraná, as chuvas mais intensas ocorrem principalmente na tarde e na noite de terça-feira.
Mato Grosso do Sul também registra pancadas fortes na terça-feira, com risco de rajadas moderadas a fortes. Entre quarta e quinta-feira, 8 e 9 de abril, a chuva avança sobre Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal.
Avanço da frente fria no Sudeste
Na quarta-feira, 8 de abril, a frente fria avança sobre o Sudeste. Há previsão de pancadas fortes em São Paulo, no Triângulo Mineiro, no Sul de Minas, na Zona da Mata, na Grande Belo Horizonte e no centro-sul do Rio de Janeiro.
Na quinta-feira, 9, a instabilidade continua em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em São Paulo, a chuva perde força.
Rajadas de vento e mar agitado
As rajadas de vento ganham intensidade já nesta segunda, com velocidades entre 60 km/h e 80 km/h no litoral médio e sul do Rio Grande do Sul. Nos demais estados do Sul e em Mato Grosso do Sul, os ventos variam entre 40 km/h e 60 km/h.
Amanhã, as rajadas entre 60 km/h e 70 km/h atingem o interior da Região Sul, inclusive sem chuva. Nuvens carregadas podem provocar ventos de até 90 km/h. No litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, as rajadas ficam entre 60 km/h e 80 km/h.
Em alto-mar, os ventos superam 100 km/h na costa do Uruguai, da província de Buenos Aires e no extremo sul do Brasil. Na quarta-feira (8) mesmo com o ciclone se afastando em alto-mar na altura do Rio Grande do Sul, a costa da Região Sul registra mar agitado e ventos fortes.
Na quinta-feira (9), o sistema segue em mar aberto, afastado do litoral. Ventos moderados a fortes continuam na costa do Sul e do Sudeste, com rajadas abaixo de 65 km/h. Na sexta-feira, 10 de abril, o ciclone permanece em águas oceânicas, longe do Brasil, sem risco de ventos fortes na costa.