A formação de um novo ciclone extratropical e de uma frente fria provoca chuva e ventos fortes entre os dias 6 e 10 de abril no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Os sistemas se organizam entre Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai e avançam em diferentes intensidades ao longo da semana, informou o Climatempo.

Como o ciclone se forma

O ciclone extratropical se forma a partir do contraste entre uma massa de ar quente sobre o norte da Argentina e o Paraguai e uma massa de ar frio de origem polar que avança pelo leste da Argentina em direção ao oceano.

O processo começa nesta segunda-feira (6), com a intensificação de uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina. Amanhã, o centro do ciclone se estabelece sobre o Uruguai e se desloca em direção à região litorânea entre Uruguai e Argentina. A pressão atmosférica no centro do sistema fica abaixo de mil hectopascais até a noite do dia 7. Quando o valor cai para menos de mil hPa, o ar está subindo com mais força, o que favorece a formação de nuvens carregadas, chuva forte e ventos intensos.