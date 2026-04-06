O piloto Eldro Sottili, de 44 anos, morreu na tarde de sábado (4) após a queda de um ultraleve em uma área de mata em Guaporé, na Serra Gaúcha. As informações são do g1.

De acordo com a Brigada Militar, a aeronave, de pequeno porte e classificada como experimental, não possuía registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O ultraleve decolou do aeródromo de Guaporé por volta das 16h20 e caiu nas proximidades do Moinho Ortolan.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o piloto morreu no local. A área foi isolada para os trabalhos periciais, e partes da aeronave foram recolhidas para análise.