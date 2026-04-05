Um bar na Lapa, zona central do Rio de Janeiro, foi multado em R$ 9.520 neste sábado (4) por expor uma placa rejeitando a presença de cidadãos dos Estados Unidos e de Israel.

A foto da placa no Partisan Bar, publicada nas redes sociais do próprio estabelecimento, viralizou nas redes sociais neste feriado de Páscoa. A inscrição dizia, em inglês, "Cidadãos dos Estados Unidos e Israel não são bem-vindos".

Procurado por telefone e por sua rede social, o estabelecimento não retornou até a publicação desta reportagem.