Câmeras de segurança registraram o momento em que um pai abraça e beija a filha segundos depois de ela escapar por centímetros do atropelamento que matou dois irmãos, na tarde de sexta-feira (3), no bairro Canhema, em Diadema, na Grande São Paulo. As informações são do SBT News.

As imagens mostram o homem correndo, pegando a menina no colo e a abraçando logo após o veículo invadir a calçada onde crianças estavam reunidas em frente a uma casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista conduzia o carro em alta velocidade quando perdeu o controle da direção, atingiu as vítimas e colidiu contra o portão de uma casa. Duas crianças morreram e outras duas ficaram feridas e foram socorridas.