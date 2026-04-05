06 de abril de 2026
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MENSAGEM

Páscoa é momento de renovação e união, diz Lula

Por | da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Ricardo Stuckert/PR
O presidente postou foto ao lado de crianças e da primeira-dama, Janja Lula da Silva.
O presidente postou foto ao lado de crianças e da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou neste domingo (5) uma mensagem de Páscoa aos brasileiros.

Em uma publicação nas redes sociais, Lula disse que a Páscoa é um momento de renovação e de união. O presidente postou foto ao lado de crianças e da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

“A Páscoa é um momento de renovação e de união com a família. Que este domingo seja de muita alegria e paz nos lares brasileiros. Feliz Páscoa a todos”, declarou.

Alckmin

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou que a Páscoa representa a celebração de Deus à humanidade. Alckmin também disse que a data é um momento de fortalecimento de laços.

“A Páscoa é, essencialmente, a celebração do amor de Deus à humanidade. É um momento especial para estarmos ao lado de quem amamos e fortalecendo nossos laços. Que a ressurreição de Jesus renove as esperanças das famílias brasileiras. Uma Páscoa abençoada e cheia de amor infinito", completou.

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