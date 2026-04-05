Um estudo publicado na revista científica Explore analisou uma sessão mediúnica gravada de Chico Xavier e identificou 65 informações verificáveis, das quais 87,7% foram classificadas como corretas. A pesquisa também apontou que 30,8% dos dados eram improváveis ou altamente improváveis de terem sido obtidos por meios convencionais.
O trabalho examinou uma gravação de 54 minutos realizada em 1955, durante encontro privado com Isidoro Duarte Santos, líder espírita português que visitava o Brasil. Na ocasião, Xavier produziu uma carta atribuída a uma personalidade identificada como Lia, dois sonetos atribuídos aos poetas portugueses João de Deus e Antero de Quental, além de relatar percepções sobre dezenas de personalidades.
Segundo os pesquisadores, 30 pessoas foram identificadas na sessão — 18 já falecidas, 11 vivas à época e uma não identificada. Cada informação considerada verificável passou por checagem documental para avaliar precisão e possibilidade de acesso prévio pelo médium.
No caso dos poemas, foi feita análise linguística e literária comparando métrica, estilo e temas com as obras originais dos autores. O estudo concluiu que os textos apresentam características compatíveis com a autoria atribuída.
Os autores discutem hipóteses como fraude, memória inconsciente, percepção extrassensorial e mediunidade. Para o grupo, diante do volume, diversidade e precisão das informações, a chamada “hipótese da sobrevivência” — que pressupõe a continuidade da mente após a morte — oferece a explicação mais simples para o conjunto dos dados observados.
Chico Xavier, que viveu entre 1910 e 2002, publicou mais de 450 livros por psicografia e é uma das figuras mais conhecidas do espiritismo no Brasil.
Com informações da Science Direct