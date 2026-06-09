O atacante Abdessamad Ezzalzouli, de Marrocos, teve lesão confirmada no joelho direito e deve desfalcar a equipe por pelo menos duas semanas na Copa do Mundo, segundo o diário esportivo Marca, da Espanha.

Assim, ficará de fora da partida de estreia contra o Brasil, no sábado (13).

Abde teve diagnosticada uma entorse no ligamento colateral interno do joelho direito após o amistoso disputado contra a Noruega, no domingo (7).