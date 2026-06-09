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Destaque do Marrocos sofre lesão e não enfrenta o Brasil
Por Eduardo Marini | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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O atacante Abdessamad Ezzalzouli, de Marrocos, teve lesão confirmada no joelho direito e deve desfalcar a equipe por pelo menos duas semanas na Copa do Mundo, segundo o diário esportivo Marca, da Espanha.
Assim, ficará de fora da partida de estreia contra o Brasil, no sábado (13).
Abde teve diagnosticada uma entorse no ligamento colateral interno do joelho direito após o amistoso disputado contra a Noruega, no domingo (7).
O jogador, um dos destaques da equipe marroquina e do Real Betis, da Espanha, continuará com a seleção por enquanto, mas sua participação no torneio fica em risco com a confirmação da lesão.
O técnico Mohamed Ouahbi pode decidir até 24 horas antes da estreia se cortará o atleta ou seguirá com ele no elenco para a Copa.