O uniforme do Haiti para a Copa do Mundo terá de ser alterado por determinação da Fifa, relatou a Saeta, empresa de material esportivo responsável pela fabricação.

Em comunicado divulgado em suas redes sociais, a empresa disse que a Fifa, em meio a um processo de revisão do material, considerou que elementos visuais poderiam ter interpretações diferentes "à luz de seus regulamentos para equipamentos" e, por isso, pediu mudanças.

A Saeta não detalha, na nota, quais seriam esses elementos visuais, mas diz que o processo de criação buscou celebrar o "orgulho, resistência e espírito do povo haitiano".