A "tia adotiva" da mulher de 37 anos que fingia ter 12 e conviveu por mais de um ano com uma família em Joinville foi a responsável por descobrir o golpe aplicado por Amanda Maria Souza de Oliveira, segundo informações da Polícia Civil de Santa Catarina.

O delegado Rodrigo Bueno Gusso, responsável pelo caso, disse que a mulher, que mora em Balneário Camboriú, estranhou o comportamento de Amanda, chamada pela família de Gabriele, e percebeu a história falsa ao encontrar matérias na imprensa sobre um episódio semelhante ocorrido em Nova Iguaçu (RJ), em 2023.

As reportagens foram mostradas pela tia ao pai adotivo, e o caso foi levado à polícia dois dias depois, em 29 de maio, e Amanda foi presa no dia 2 de junho.