Motociclistas contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já podem receber adicional de periculosidade de 30% sobre o salário-base a desde sexta-feira (3). O pagamento vale para profissionais que utilizam motocicleta como ferramenta de trabalho em vias públicas, como entregadores e motoboys com vínculo formal.

A medida foi regulamentada pela Portaria nº 2.021, de 3 de dezembro de 2025, do Ministério do Trabalho e Emprego. O texto classifica como perigosas as atividades realizadas com motocicleta em vias abertas à circulação, em razão da exposição permanente a riscos no trânsito.

A norma considera motocicleta todo veículo automotor de duas rodas, com ou sem sidecar, destinado ao transporte de passageiros ou cargas e que exija emplacamento e habilitação para condução.