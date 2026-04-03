Pastor evangélico, Daciolo já concorreu ao Palácio do Planalto em 2018, quando ganhou visibilidade nacional ao repetir a expressão “Glória a Deus” em debates e ao defender voto impresso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na ocasião, também pediu a anulação do primeiro turno que levou Jair Bolsonaro e Fernando Haddad ao segundo turno.

O ex-deputado federal Cabo Daciolo se filiou nesta sexta-feira (3) ao partido Mobiliza e anunciou que disputará a Presidência da República em 2026.

Durante a campanha de 2018, protagonizou embates que repercutiram nas redes sociais, como ao questionar o então candidato Ciro Gomes sobre a “Ursal”, suposto plano de integração inspirado na União Soviética.

Nas redes, Daciolo publicou imagens ao lado do presidente do Mobiliza, Carlos Massarollo, ao anunciar a nova filiação.

Ele iniciou a trajetória política no PSol, legenda pela qual foi eleito deputado federal em 2014 e da qual foi expulso no ano seguinte. Em 2018, filiou-se ao Patriota e, em 2022, migrou para o PDT. No segundo turno presidencial daquele ano, declarou voto nulo, contrariando a orientação partidária.