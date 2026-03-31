As eleições presidenciais de 2026 têm primeiro turno marcado para 4 de outubro. As candidaturas precisam ser oficializadas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em agosto, após aprovação nas convenções partidárias.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é pré-candidato à reeleição e disputa sua sétima eleição presidencial. Ele tenta o quarto mandato. Pesquisas recentes o colocam na liderança no primeiro turno e em empate técnico com o principal adversário no segundo turno.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) foi anunciado como candidato do partido. Ele aparece em segundo lugar nas sondagens de intenção de voto e defende a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos condenados pela tentativa de golpe após as eleições de 2022.