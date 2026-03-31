A Seleção Brasileira derrotou a Croácia por 3 a 1 nesta terça-feira (31), no Estádio Camping World, em Orlando, nos Estados Unidos, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida marcou o último compromisso antes da convocação final do técnico Carlo Ancelotti, embora o Brasil ainda tenha dois jogos agendados antes do torneio.

Os gols brasileiros foram marcados por Danilo Santos, no fim do primeiro tempo, Igor Thiago, de pênalti, e Gabriel Martinelli, já nos acréscimos da etapa final. A Croácia empatou momentaneamente com Majer, aos 38 minutos do segundo tempo.

O resultado ocorre após a derrota por 2 a 1 para a França, cinco dias antes, e serve como indicativo de evolução da equipe em aspectos técnicos e táticos. O adversário também representava um teste relevante: a Croácia eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 e soma campanhas recentes de destaque, com vice-campeonato em 2018 e terceiro lugar em 2022.