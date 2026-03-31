A Seleção Brasileira derrotou a Croácia por 3 a 1 nesta terça-feira (31), no Estádio Camping World, em Orlando, nos Estados Unidos, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida marcou o último compromisso antes da convocação final do técnico Carlo Ancelotti, embora o Brasil ainda tenha dois jogos agendados antes do torneio.
Os gols brasileiros foram marcados por Danilo Santos, no fim do primeiro tempo, Igor Thiago, de pênalti, e Gabriel Martinelli, já nos acréscimos da etapa final. A Croácia empatou momentaneamente com Majer, aos 38 minutos do segundo tempo.
O resultado ocorre após a derrota por 2 a 1 para a França, cinco dias antes, e serve como indicativo de evolução da equipe em aspectos técnicos e táticos. O adversário também representava um teste relevante: a Croácia eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 e soma campanhas recentes de destaque, com vice-campeonato em 2018 e terceiro lugar em 2022.
O jogo começou com equilíbrio e poucas chances claras nos primeiros 20 minutos. A primeira oportunidade brasileira surgiu em jogada individual de Vinícius Júnior, que avançou pela esquerda e serviu Danilo, exigindo defesa do goleiro croata. O lance se repetiu nos acréscimos do primeiro tempo, desta vez com finalização convertida após nova assistência do atacante.
Antes do intervalo, o Brasil ainda levou perigo em finalizações de João Pedro e Matheus Cunha, ambas defendidas pelo goleiro adversário. A Croácia, por sua vez, conseguiu neutralizar parte das ações ofensivas brasileiras e manteve o controle no meio-campo liderado por Luka Modric.
Na segunda etapa, o amistoso ganhou ritmo com as mudanças promovidas por Ancelotti, que utilizou todas as substituições permitidas. O empate croata saiu em contra-ataque, aos 38 minutos, quando Majer aproveitou lançamento e finalizou na saída do goleiro Bento.
A igualdade no placar pressionou o Brasil, que respondeu rapidamente. Endrick sofreu pênalti pouco depois, convertido por Igor Thiago aos 42 minutos. Já nos acréscimos, o próprio Endrick iniciou contra-ataque que terminou em gol de Gabriel Martinelli, consolidando a vitória.
A Seleção volta a campo no dia 31 de maio, contra o Panamá, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Em seguida, enfrenta o Egito em 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos, já com o elenco definido para o Mundial.