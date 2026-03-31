O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal) derrubou nesta terça-feira (31) a decisão do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) que, em novembro passado, afastou Rodrigo Manga (Republicanos) do cargo de prefeito de Sorocaba por 180 dias.

O afastamento foi decretado no âmbito da operação Copia e Cola, conduzida pela Polícia Federal, para apurar desvios em contratos na saúde. Manga está a 145 dias fora do posto.

Na avaliação de Kassio, a manutenção do afastamento do prefeito constitui "intervenção excessiva [da Justiça] na esfera política e administrativa".