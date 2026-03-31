A República Democrática do Congo levou a melhor sobre a Jamaica na disputa pela penúltima vaga da Copa do Mundo de 2026. Em Zapopan, no México, triunfou por 1 a 0 e avançou. A 48ª e derradeira vaga será definida em jogo marcado para a madrugada brasileira de quarta-feira (1º), com início à 0h: Bolívia x Iraque, em Guadalupe, também no México.

As duas partidas são válidas pela repescagem mundial das Eliminatórias, criada para definir os últimos classificados ao principal torneio de futebol do planeta -que neste ano será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Um deles foi a República Democrática do Congo, que esteve na Copa de 1974 como Zaire.

Por estar mais bem ranqueada, a equipe africana (49ª na lista da Fifa) saiu com uma rodada de vantagem no chaveamento. A Jamaica (68ª) teve de bater a Nova Caledônia (151ª) por 1 a 0 para chegar ao confronto decisivo, realizado no estádio Akron, nos arredores de Guadalajara.