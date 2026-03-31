A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça (31) o concurso 2991 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 3.080.852,35. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 7,5 milhões no sorteio de sábado (4). Esta quinta (2) não haverá sorteio devido ao feriado de Páscoa.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 04 - 14 - 19 - 23 - 36 - 53.

Houve 36 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 27.813,25. Outras 2.483 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 664,70.