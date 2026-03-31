O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta terça-feira (31) o ato de promoção de generais do Exército, o que alça a então coronel Claudia Lima Gusmão Cacho ao cargo de general de brigada. Ela é a primeira mulher a ocupar a patente, que figura entre postos de oficiais generais, o topo da hierarquia da Força.

O documento foi publicado em edição extra do DOU (Diário Oficial da União). A medida era reivindicada pelo ministro da Defesa, José Múcio.

Claudia Gusmão foi indicada ao posto em 24 de fevereiro após ser escolhida em votação secreta realizada pelo Alto Comando do Exército, formado pelo comandante da Força, general Tomás Miguel Paiva, e pelos generais de quatro estrelas.