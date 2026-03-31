Uma carreta teve a carroceria atingida por um trem enquanto cruzava uma linha férrea na cidade de Carandaí, na zona da mata de Minas Gerais, na segunda-feira (30).

O impacto fez o caminhão avançar sobre outros dois carros que estavam aguardando para atravessar.

Um homem de 46 anos, motorista do veículo que ficou preso entre a cabine e a carroceria da carreta, sofreu escoriações na mão e relatava dores na região cervical e lombar, de acordo com a Brigada Militar do município.