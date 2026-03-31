O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Edson Fachin, afirmou nesta terça-feira (31) que juízes também erram e precisam responder por isso, arcando com as consequências de suas ações e omissões.

Em conversa com jornalistas sobre os primeiros seis meses da sua gestão, marcada pelas controvérsias derivadas da investigação sobre o Banco Master, Fachin voltou a defender o código de ética para ministros e disse esperar que a votação ocorra até o fim do ano.

Ao responder a pergunta da reportagem sobre a crise de imagem e de confiança vivida atualmente pelo tribunal, Fachin disse que as críticas, mesmo as mais ácidas, fazem parte da democracia, mas que o STF tem cumprido sua função de resguardar a Constituição.