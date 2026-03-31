O senador Rodrigo Pacheco deixará o PSD e se filiará ao PSB nesta quarta-feira (1). A mudança de partido ocorre diante da expectativa de o ex-presidente do Senado concorrer ao Governo de Minas Gerais na eleição deste ano, numa aliança com o presidente Lula (PT).

O anúncio será oficializado em evento ao lado do presidente nacional da sua nova sigla, o prefeito do Recife, João Campos. Dirigentes do PSB ouvidas pela reportagem esperam que Pacheco já anuncie que concorrerá ao governo no evento desta quarta-feira.

A aliados, porém, Pacheco afirmou que o PSB ainda precisa procurar o PDT, PT, PSDB e MDB pra discutir a candidatura. O senador tem dito que outros nomes dessas legendas precisam ser considerados. O apoio do deputado federal Aécio Neves (PSDB), por exemplo, é almejado pelo grupo.