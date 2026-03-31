Jovem achada morta em freezer na BA conhecia suspeito do crime
A jovem Manuela Vieira Matos Silva, 23, encontrada morta dentro de um congelador em Vitória da Conquista (BA), conhecia o suspeito preso, segundo a polícia.
Suspeito e vítima se conheciam e podem ter discutido sob efeito de drogas. "Informações preliminares apontam que o fato ocorreu a partir de um desentendimento após consumo de drogas", informou, em nota, a Polícia Civil da Bahia.
O caso passou a ser investigado como homicídio. A investigação sobre o modus operandi do crime continua em curso.
Prisão do suspeito foi mantida em audiência de custódia. O homem detido no caso, de 28 anos, já passou pelo procedimento judicial, e a Justiça manteve a prisão. Seu nome não foi divulgado. O Tribunal de Justiça da Bahia também ainda não informou o nome da defesa ou se ele será assistido pela Defensoria Pública.
Corpo de Manuela foi achado dentro de um congelador. A jovem estava desaparecida havia cinco dias quando foi encontrada morta em um imóvel no bairro Alto Maron. Ela foi morta com diversas facadas. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame de necropsia.
Descoberta foi feita por uma mulher que iria morar na casa. Segundo as informações já divulgadas sobre o caso, ela foi ao imóvel à procura do companheiro, que estava desaparecido havia um dia. No local, viu objetos femininos, vasculhou a residência e encontrou o corpo de Manuela dentro do congelador antes de acionar a Polícia Militar.
Suspeito foi localizado perto da rodoviária de Ilhéus. O homem foi preso a 273 km de Vitória da Conquista. Na ocasião, a Polícia Civil afirmou que havia indícios de que ele pretendia fugir do município.