O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira (31) na Academia de Futebol e contou com o retorno de Jhon Arias, após os compromissos do meia com a Colômbia na data Fifa.

No entanto, Vitor Roque foi ausência em campo mais uma vez e não estará à disposição para o jogo contra o Grêmio, na quinta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Brasileirão.

Arias participou de grande parte das movimentações com o grupo no treino desta terça-feira (31). Após ativação muscular na parte interna, o elenco alviverde foi a campo e fez atividades de dinâmicas táticas como saídas de bola, marcações, balanços, mecanismos de pressão e construções de jogadas.