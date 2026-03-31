Pela primeira vez na história, uma seleção campeã do mundo vai ficar fora de uma Copa do Mundo em três edição consecutivas. Nesta terça-feira (31), a Itália viu ampliar seu calvário ao ser derrotada pela Bósnia nos pênaltis. Ausente dos Mundiais de 2018 e 2022, a equipe tetracampeã mundial também não vai brigar pelo título neste ano, na América do Norte.

Depois de 1 a 1 no tempo normal, a Bósnia venceu nas penalidades por 4 a 1 e agora vai entrar no Grupo B do Mundial, ao lado de Canadá, Qatar e Suíça.

Nos últimos dois ciclos, a Itália também caiu na repescagem. Em 2018, perdeu para a Suécia. Depois, em 2022, foi surpreendida pela Macedônia do Norte.