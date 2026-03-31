Bombardeiros B-52 Stratofortress passaram a realizar missões sobre o território iraniano, informou nesta terça-feira (31) o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Dan Caine. A mudança sucede o avanço da superioridade aérea americana no conflito com o Irã, que ultrapassa um mês. Com informações do Business Insider.

Segundo Caine, as forças americanas atingiram mais de 11 mil alvos nos últimos 30 dias. “Dado o aumento da superioridade aérea, iniciamos com sucesso as primeiras missões terrestres com B-52, o que nos permite continuar a pressionar o inimigo”, afirmou.

No início da guerra, sistemas de defesa aérea e mísseis iranianos estavam entre os principais alvos de ataques dos EUA e de Israel. O Pentágono também indicou o uso de recursos cibernéticos, espaciais e de guerra eletrônica para desarticular comunicações e defesas do país.