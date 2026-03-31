A Subprefeitura da Barra da Tijuca demoliu nessa segunda-feira (30) o castelo de areia montado há cerca de 30 anos na Praia do Pepê, na Zona Oeste do Rio. A estrutura era mantida pelo artista Márcio Mizael, de 52 anos, conhecido como “Rei Castelinho”, ou ainda "Rei da Areia", e também servia como moradia. Com informações do g1.
De acordo com a subprefeitura, a retirada foi feita após denúncias. Vistoria da Defesa Civil apontou risco de desabamento, já que a construção não tinha elementos permanentes que garantissem segurança.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram agentes da Secretaria de Ordem Pública desmontando o castelo, sustentado por ripas de madeira. No interior havia objetos pessoais do artista, como livros.
Márcio acompanhou a demolição e criticou a medida. “É um sentimento de impotência. Não só porque era meu trabalho, mas por achar que a prefeitura devia ajudar de alguma forma. Porque se um trabalho tem utilidade para milhares de pessoas, é ponto turístico, por que a prefeitura não ajuda”, afirmou.
A subprefeitura informou que o artista foi comunicado com antecedência e retirou seus pertences. A Secretaria Municipal de Assistência Social ofereceu acolhimento institucional, mas ele recusou.
A demolição provocou reações nas redes sociais, com manifestações favoráveis à ação por questões de segurança e críticas de quem considerava o castelo um marco cultural da região.