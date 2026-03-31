A Subprefeitura da Barra da Tijuca demoliu nessa segunda-feira (30) o castelo de areia montado há cerca de 30 anos na Praia do Pepê, na Zona Oeste do Rio. A estrutura era mantida pelo artista Márcio Mizael, de 52 anos, conhecido como “Rei Castelinho”, ou ainda "Rei da Areia", e também servia como moradia. Com informações do g1.

De acordo com a subprefeitura, a retirada foi feita após denúncias. Vistoria da Defesa Civil apontou risco de desabamento, já que a construção não tinha elementos permanentes que garantissem segurança.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram agentes da Secretaria de Ordem Pública desmontando o castelo, sustentado por ripas de madeira. No interior havia objetos pessoais do artista, como livros.