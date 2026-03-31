31 de março de 2026
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MORTE NO TRÂNSITO

Acidente fatal de mãe e filho na Tijuca vira alvo de investigação

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais via CNN
Mãe e filho foram fechados por um carro, o que fez Emanoelle perder o controle da bicicleta.
Mãe e filho foram fechados por um carro, o que fez Emanoelle perder o controle da bicicleta.

A morte da geógrafa Emanoelle Martins Guedes de Farias, 40, e do filho Francisco Farias Antunes, nove, atropelados por um ônibus após caírem de uma bicicleta elétrica na Tijuca, zona norte do Rio, colocou foco sobre a segurança viária na região e abriu investigação policial sobre as circunstâncias do acidente. Com informações da Folha de S.Paulo e do Metrópoles.

Segundo relatos de testemunhas, mãe e filho foram fechados por um carro, o que fez Emanoelle perder o controle da bicicleta. Os dois caíram na pista e foram atingidos pelo coletivo. Ela morreu no local. A criança foi socorrida pelo Samu, mas morreu a caminho do Hospital do Andaraí.

Chico era filho do humorista Vinicius Cacofonias. Nas redes sociais, o pai lamentou a perda. “Hoje meu filho, Chico Farias Antunes, morreu num acidente de trânsito. É o dia mais triste da minha vida. Mas vivemos quase 10 anos muito felizes”, escreveu.

A Polícia Civil apura a dinâmica da ocorrência e a eventual participação do motorista do carro citado por testemunhas. Não há informação oficial, até o momento, sobre identificação do veículo ou de seu condutor.

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