A morte da geógrafa Emanoelle Martins Guedes de Farias, 40, e do filho Francisco Farias Antunes, nove, atropelados por um ônibus após caírem de uma bicicleta elétrica na Tijuca, zona norte do Rio, colocou foco sobre a segurança viária na região e abriu investigação policial sobre as circunstâncias do acidente. Com informações da Folha de S.Paulo e do Metrópoles.

Segundo relatos de testemunhas, mãe e filho foram fechados por um carro, o que fez Emanoelle perder o controle da bicicleta. Os dois caíram na pista e foram atingidos pelo coletivo. Ela morreu no local. A criança foi socorrida pelo Samu, mas morreu a caminho do Hospital do Andaraí.

Chico era filho do humorista Vinicius Cacofonias. Nas redes sociais, o pai lamentou a perda. “Hoje meu filho, Chico Farias Antunes, morreu num acidente de trânsito. É o dia mais triste da minha vida. Mas vivemos quase 10 anos muito felizes”, escreveu.