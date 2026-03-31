As eleições presidenciais de 2026 têm primeiro turno marcado para 4 de outubro. As candidaturas precisam ser oficializadas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em agosto, após aprovação nas convenções partidárias.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é pré-candidato à reeleição e disputa sua sétima eleição presidencial. Ele tenta o quarto mandato. Pesquisas recentes o colocam na liderança no primeiro turno e em empate técnico com o principal adversário no segundo turno.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) foi anunciado como candidato do partido. Ele aparece em segundo lugar nas sondagens de intenção de voto e defende a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos condenados pela tentativa de golpe após as eleições de 2022.
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), também lançou pré-candidatura. Ele está no cargo desde 2019 e registra 4% nas pesquisas mais recentes.
O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) renunciou ao mandato neste mês para disputar o Planalto. Empresário, foi eleito em 2018 e reeleito em 2022. Nas pesquisas, tem entre 2% e 3%.
Renan Santos (Missão), fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), participa pela primeira vez de uma eleição presidencial. O partido foi criado em novembro do ano passado. Ele registra entre 1% e 2% das intenções de voto.
Aldo Rebelo (Democracia Cristã), ex-deputado e ex-ministro, também confirmou pré-candidatura. Ele aparece com 1% a 2% nas sondagens mais recentes.
Com informações do g1.