Balanço da preparação

"Eu acho que este período passado aqui, foi um ano positivo, pnos qualificamos, temos feito muita avaliação dos jogadores. Eu tenho a escalação bastante definida para o primeiro jogo, e também a escalação bastante definida na lista final. Foi um caminho correto, temos alguns jogos muito bem, outros jogos um pouco menos, acho que temos que melhorar, obviamente, mas temos uma ideia bastante clara do que queremos fazer na Copa do Mundo. Nós estamos a um bom ponto neste caminho e neste processo. Eu acho que vamos estar preparados para o primeiro jogo da Copa do Mundo."

Desempenho de Vini Jr. e Raphinha na seleção

"A seleção tem Raphinha e Vinícius entre os melhores jogadores do mundo, agora. Eu acho que vão estar entre os melhores jogadores do mundo na Copa do Mundo. O que vamos fazer com eles? Que mostrem toda a qualidade que estão mostrando agora para o time, para fazer bem na Copa do Mundo. O vão fazer, porque o caráter, a personalidade dos dois jogadores é muito boa."

Endrick novamente no banco de reservas

"É um tema interessante. Eu conheci Endrick como atacante central, agora ele está jogando mais ao lado e também está fazendo bem essa posição. É uma posição que requer mais trabalho defensivo, mas para a idade que ele tem, para a estrutura que ele tem, ele está fazendo e pode fazer. Estamos mirando a sua evolução, é muito boa. Obviamente, Endrick, como muitos outros, vão ser o futuro da seleção, sem nenhuma dúvida. Temos jovens para o futuro, muito, muito interessantes. Alguns estão aqui como Endrick, como Rayan, mas outros que não parecem tão jovens como Igor Thiago, que é muito jovem. Wesley, muito jovem, que jogou muito bem. Um bom jogo contra a França, então o futuro da seleção eu acho que está bem coberto."