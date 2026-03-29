Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após um policial militar intervir num assalto e disparar uma arma de fogo na tarde deste sábado (28), na zona oeste de São Paulo. Tanto a vítima do roubo quanto o assaltante foram atingidos pelos tiros, segundo informações preliminares da Polícia Militar.

Uma equipe da PM foi acionada às 15h04 para verificar ocorrência de roubo na rua Sapetuba, no Butantã.

Ao chegar no local, ouviram que um policial estava de folga quando presenciou um roubo, sacou a arma e disparou em direção ao criminoso, atingindo também a vítima.