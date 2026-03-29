Os vestibulares próprios de universidades públicas passam por nova mudança e são concentrados em um único dia. Decisões recentes de instituições como a UFPR (Universidade Federal do Paraná) e a UFU (Universidade Federal de Uberlândia) se apoiam em estudos internos que indicam baixo impacto da segunda fase no resultado final, com pouca alteração entre aprovados e reprovados

Ao longo das últimas décadas, esses exames - que já chegaram a durar mais de três dias - foram encurtados e passaram a ter menos fases, com provas objetivas e discursivas em datas distintas. Agora, instituições eliminam essa divisão e concentram a seleção em poucas horas, com menos questões e menor peso para as etapas dissertativas.

Na UFU, o vestibular a partir de 2026 será aplicado em um único dia, com 65 questões objetivas e uma redação. O modelo anterior previa duas fases, com maior número de provas discursivas.