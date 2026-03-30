Pouca coisa mudou para Gennaro Gattuso desde a vitória sobre a Irlanda do Norte, na última quinta-feira (30), por 2 a 0, que deixou a Itália a um jogo de voltar à Copa do Mundo após ausências nas últimas duas edições. "Ainda sinto o peso do país sobre os meus ombros", disse o treinador.

Nesta terça-feira (31), a seleção tetracampeã do mundo vai encarar a Bósnia, às 15h45 (de Brasília), na cidade de Zenica. A equipe vencedora ficará com a vaga da chave A da repescagem europeia e entrará no Grupo B do Mundial, ao lado de Canadá, Qatar e Suíça.

Para os italianos, a possível classificação representará o fim de uma agonia de 12 anos, que teve início em 24 de junho de 2014, quando o país fez sua última partida em uma Copa do Mundo. Acabou derrotado pelo Uruguai, por 1 a 0, despedindo-se da competição ainda na fase de grupos, apenas com uma vitória, sobre a Inglaterra, que também não avançou ao mata-mata.