O presidente Lula (PT) anunciou nesta segunda-feira (30) o secretário-executivo do MEC (Ministério da Educação), Leonardo Barchini, para assumir a pasta com a saída de Camilo Santana.

Os rumos de Camilo, que deixa a pasta para trabalhar na campanha eleitoral, ainda estão em discussão junto ao presidente. Há possibilidade de que o atual chefe da Educação se dedique a apoiar a campanha de Lula ou se lance candidato ao Governo do Ceará, seu estado, no qual já ocupou a posição duas vezes.

Camilo deve deixar nesta quinta (2) o cargo ocupado por três anos e três meses. Desde a redemocratização, só Paulo Renato (FHC) e Fernando Haddad (Lula e Dilma) superaram essa marca.