A lesão sofrida por Alex Sandro, que culminou em seu corte da seleção brasileira nesta data Fifa e deve deixá-lo sem condição de jogo por alguns dias, abriu brecha para Ayrton Lucas se redimir no Flamengo.

O lateral esquerdo reserva ficou marcado pela falha no jogo de volta da Recopa Sul-Americana, no Maracanã, dia 26 de fevereiro, quando o Rubro-Negro perdeu o título para o Lanús, da Argentina, por 3 a 2.

Foi vaiado

A falha de Ayrton Lucas aconteceu ainda no primeiro tempo, quando ele foi recuar a bola para o goleiro Rossi, o passe saiu curto e Castillo aproveitou para abrir o placar para o time argentino. O algoz, inclusive, acabou sendo contratado pelo rival Fluminense após a final.