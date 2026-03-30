A AFA (Associação do Futebol Argentino) e seu presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, foram acusados formalmente de evasão fiscal nesta segunda-feira (30).

Tapia enfrenta acusações de apropriação indevida de receitas fiscais e de fundos da seguridade social, com uma penhora sobre seus bens de 350 milhões de pesos argentinos (R$ 1,3 milhão). A decisão foi adotada pelo juiz federal de causa penal e econômica Diego Amarante.

A AFA teve seus bens bloqueados. A mesma medida foi tomada contra outros quatro dirigentes, incluindo Pablo Toviggino, braço direito de Tapia e tesoureiro da federação.