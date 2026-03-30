O ex-policial penal Jorge Guaranho, condenado em 2025 pela morte do guarda municipal e militante petista Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu (PR), recebeu autorização para cumprir pena em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, em razão de problemas de saúde.

A decisão foi assinada pela juíza Laryssa Angelica Copack Muniz, da Vara de Execuções Penais, no dia 17 de março. No dia seguinte ele foi levado a Foz do Iguaçu. O Ministério Público se manifestou a favor da prisão domiciliar.

Em 13 de fevereiro de 2025, Guaranho foi condenado no Tribunal do Júri em Curitiba a uma pena de 20 anos de prisão em regime inicial fechado. Ele cumpria pena há cerca de um ano no CMP (Complexo Médico Penal), em Pinhais, na região metropolitana da capital.