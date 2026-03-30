O Governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (30) um pacote de medidas visando a fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher.

As ações incluem a entrega de 69 salas DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) em plantões policiais nos próximos meses e a criação de um plano de metas decenal contra a violência doméstica.

Outro destaque é a assinatura de termos de cooperação para ampliar a atuação integrada no enfrentamento à violência. Um dos acordos viabiliza o Circuito Integrado SP Por Todas, iniciativa que levará atendimento itinerante a mulheres em situação de violência doméstica, reunindo serviços de acolhimento, orientação e encaminhamento.