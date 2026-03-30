A Sexta-Feira Santa é feriado nacional no Brasil, mas a Quinta-Feira Santa não entra na lista de feriados oficiais.

Sexta-Feira Santa é feriado nacional e vale para todo o país. Em 2026, a data cai em 3 de abril, e o domingo de Páscoa será em 5 de abril.

Domingo de Páscoa não é feriado nacional, apesar de ser uma data religiosa importante. A Sexta-Feira Santa marca, para os cristãos, a celebração da Paixão de Cristo, enquanto a Páscoa representa a ressurreição.