O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), criticou nesta segunda-feira (30) a posição da direção nacional do seu partido, que decidiu anunciar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), para entrar na disputa ao Planalto.

Leite também desejava a vaga e disse que a definição do nome de Caiado "tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país".

"Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros pela forma como insistem em fazer política nesse país, eu não vou discutir essa decisão. Mas isso não significa ausência de convicção", disse ele em um vídeo no qual afirma que o Brasil "está cansado de uma disputa que aprisiona o debate entre os extremos".