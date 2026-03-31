Uma mulher de 32 anos foi presa suspeita de matar o marido com tiro, diante do filho,após discussão sobre a internet da casa, na zona rural de Cafelândia, no Paraná. A prisão preventiva de Jaqueline Francisca dos Santos Chumon foi cumprida na quinta-feira (27) pela Polícia Civil.

Segundo as investigações, a discussão começou quando ela pediu que o companheiro consertasse o Wi-Fi da residência e ele se recusou naquele momento. A polícia aponta que ela pegou uma espingarda calibre .22 e atirou. A arma falhou na segunda tentativa de disparo.

Em depoimento, a suspeita afirmou que o tiro foi acidental e que o marido realizava manutenção na arma quando ocorreu o disparo. No entanto, a perícia descartou autodisparo e indicou que não havia sinais de tiro à curta distância. A investigação também identificou contradições no relato e apontou alteração na cena, com a arma e o carregador colocados sobre a cama.