O influenciador Luiz Otávio Crisóstomo revelou que teve a identidade usada por um golpista durante seis anos. O homem criou um perfil falso, se apresentou como “Fernando”, disse morar em Caracas, Venezuela, e manteve relacionamentos virtuais com mulheres, aplicando golpes.

Uma das vítimas enviou mais de 4 mil dólares ao suspeito. O caso veio à tona após a mulher procurar um programa de TV dos EUA que investiga fraudes online, o Catfish. Luiz Otávio afirmou que recebeu e-mails da MTV e da polícia dos Estados Unidos sobre uma investigação envolvendo alguém com aparência semelhante à dele.

Ao participar de uma chamada de vídeo do programa, ele descobriu o uso indevido de sua imagem.