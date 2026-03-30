O ator e dublador Clécio Souto foi levado às pressas ao hospital na manhã deste domingo (29), após publicar uma carta de despedida nas redes sociais. Segundo comunicado divulgado por amigos e familiares, ele foi prontamente socorrido e encaminhado para atendimento médico.

De acordo com a nota, o quadro do artista é estável; ele continua sob cuidados de equipe especializada. A família agradeceu as manifestações de apoio e pediu respeito à privacidade neste momento.

Antes de ser hospitalizado, Clécio publicou mensagem no Instagram em que relatou dificuldades pessoais, mencionou solidão, tristeza e dívidas, além de afirmar que estava “indo embora”. A postagem gerou preocupação entre fãs e amigos, que mobilizaram contatos para prestar ajuda.