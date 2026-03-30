30 de março de 2026
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'INDO EMBORA'

Dublador de Thomas Shelby é socorrido após se despedir nas redes

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@cleciosouto/Instagram
Antes de ser hospitalizado, Clécio (à esquerda) publicou mensagem no Instagram em que relatou dificuldades pessoais.
Antes de ser hospitalizado, Clécio (à esquerda) publicou mensagem no Instagram em que relatou dificuldades pessoais.

O ator e dublador Clécio Souto foi levado às pressas ao hospital na manhã deste domingo (29), após publicar uma carta de despedida nas redes sociais. Segundo comunicado divulgado por amigos e familiares, ele foi prontamente socorrido e encaminhado para atendimento médico.

De acordo com a nota, o quadro do artista é estável; ele continua sob cuidados de equipe especializada. A família agradeceu as manifestações de apoio e pediu respeito à privacidade neste momento.

Antes de ser hospitalizado, Clécio publicou mensagem no Instagram em que relatou dificuldades pessoais, mencionou solidão, tristeza e dívidas, além de afirmar que estava “indo embora”. A postagem gerou preocupação entre fãs e amigos, que mobilizaram contatos para prestar ajuda.

Nos comentários, pessoas próximas informaram que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o resgate a tempo e que ele recebeu acompanhamento no hospital.

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