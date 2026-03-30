Uma mulher pulou da janela do terceiro andar de um prédio em Suzano, na Grande São Paulo, com a filha de dois anos no colo para fugir das agressões do marido. O caso aconteceu na noite de domingo (29), em um condomínio do Jardim Europa.

A Polícia Militar foi acionada após denúncia de que uma criança havia sido jogada pela janela de um apartamento. No local, os agentes apuraram que a própria mãe se lançou com a filha para escapar de um ataque.

Mesmo ferida, a mulher conseguiu contar que foi agredida e arremessada contra um sofá antes de se trancar no banheiro com a criança. Segundo o depoimento, o homem, armado com faca, tentou arrombar a porta, momento em que ela decidiu pular.