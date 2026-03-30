30 de março de 2026
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MEDIDA EXTREMA

Mãe pula do 3º andar com filha pequena para escapar de marido

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
Policiais souberam que a própria mãe se lançou com a filha para escapar de um ataque.
Policiais souberam que a própria mãe se lançou com a filha para escapar de um ataque.

Uma mulher pulou da janela do terceiro andar de um prédio em Suzano, na Grande São Paulo, com a filha de dois anos no colo para fugir das agressões do marido. O caso aconteceu na noite de domingo (29), em um condomínio do Jardim Europa.

A Polícia Militar foi acionada após denúncia de que uma criança havia sido jogada pela janela de um apartamento. No local, os agentes apuraram que a própria mãe se lançou com a filha para escapar de um ataque.

Mesmo ferida, a mulher conseguiu contar que foi agredida e arremessada contra um sofá antes de se trancar no banheiro com a criança. Segundo o depoimento, o homem, armado com faca, tentou arrombar a porta, momento em que ela decidiu pular.

A vítima sofreu fraturas no braço e no pé e foi levada à Santa Casa de Suzano. A criança foi entubada e permanece internada em estado grave no Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.

Moradores tentaram agredir o suspeito, que foi preso e encaminhado à Delegacia Central de Suzano. Ele responde por violência doméstica e tentativa de feminicídio.

Com informações do Metrópoles.

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