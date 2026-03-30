Caiado, 76, disputava a chancela da sigla com o governador do Paraná, Ratinho Junior, que desistiu de concorrer ao cargo, e Eduardo Leite, à frente do Executivo do Rio Grande do Sul.

O PSD, partido de Gilberto Kassab, oficializou nesta segunda-feira (30) a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à Presidência da República.

O comunicado à imprensa se deu na sede da sigla, na região central de São Paulo.

Ele disse nesta segunda-feira que o primeiro ato, se eleito, será conceder anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso em regime domiciliar e condenado por tentativa de golpe.

Caiado nunca escondeu o desejo de concorrer à disputa, o que já havia feito em 1989. Ele vocaliza os interesses da direita agrária e busca se associar ao discurso contra a violência e a corrupção.