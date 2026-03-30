A atriz Cacau Protásio relatou que teve perda temporária da visão após usar uma pomada modeladora de cabelo. Segundo vídeo em rede social, ela apresentou reação alérgica depois que o produto escorreu para os olhos. A artista está em repouso e segue orientação médica, sem previsão para restabelecimento total.

Cacau descreveu dor intensa e fez alerta sobre o uso desse tipo de produto.

Na sexta-feira (27), a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) emitiu alerta sobre possibilidade de danos graves à visão, incluindo cegueira, em caso de uso inadequado. De acordo com a pasta, produtos utilizados para fixação de tranças contêm composição química que pode provocar lacrimejamento, vermelhidão e lesões na superfície dos olhos ao entrar em contato com a região.