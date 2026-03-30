O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresente, em até 24 horas, esclarecimentos sobre declaração de Eduardo Bolsonaro a respeito da gravação de um vídeo para mostrar ao pai, que cumpre prisão domiciliar.

A decisão foi tomada após a circulação de imagens em que Eduardo, durante evento do Conservative Political Action Conference no Texas, Estados Unidos, afirma estar gravando conteúdo do CPAC para exibir ao ex-presidente. Bolsonaro está em regime domiciliar desde sexta-feira (27), após duas semanas internado para tratar broncopneumonia. Entre as medidas impostas estão o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de utilizar celular, redes sociais ou qualquer meio de comunicação externa, inclusive por intermédio de terceiros, além da vedação à gravação de vídeos ou áudios.

No despacho, Moraes ressalta que o descumprimento das condições pode resultar na revogação da prisão domiciliar e no retorno ao regime fechado ou, se necessário, a hospital penitenciário.