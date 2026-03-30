O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresente, em até 24 horas, esclarecimentos sobre declaração de Eduardo Bolsonaro a respeito da gravação de um vídeo para mostrar ao pai, que cumpre prisão domiciliar.
A decisão foi tomada após a circulação de imagens em que Eduardo, durante evento do Conservative Political Action Conference no Texas, Estados Unidos, afirma estar gravando conteúdo do CPAC para exibir ao ex-presidente. Bolsonaro está em regime domiciliar desde sexta-feira (27), após duas semanas internado para tratar broncopneumonia. Entre as medidas impostas estão o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de utilizar celular, redes sociais ou qualquer meio de comunicação externa, inclusive por intermédio de terceiros, além da vedação à gravação de vídeos ou áudios.
No despacho, Moraes ressalta que o descumprimento das condições pode resultar na revogação da prisão domiciliar e no retorno ao regime fechado ou, se necessário, a hospital penitenciário.
Eduardo Bolsonaro, que teve o mandato cassado por faltas após se mudar para os EUA, reagiu às críticas nas redes sociais e afirmou que gravou a entrada no evento e mencionou que o pai veria as imagens, classificando a repercussão como controvérsia.
O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Já Eduardo responde a ação penal no STF sob acusação de coação no curso do processo, por suposta tentativa de interferência no julgamento relacionado ao pai.
Com informações do g1 e da TV Globo.