Um homem foi preso ontem após manter reféns a ex-mulher e a filha de apenas um ano dentro de um apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido.

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Policiais militares foram chamados na noite de ontem para atender a uma denúncia de violência psicológica na Avenida Jornalista Tim Lopes. A mulher relatou que o ex-marido estava no apartamento armado, fazendo ameaças e impedindo que ela e a criança saíssem do imóvel.