Pai é preso após manter ex e filha de um ano reféns
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Um homem foi preso ontem após manter reféns a ex-mulher e a filha de apenas um ano dentro de um apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido.
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Policiais militares foram chamados na noite de ontem para atender a uma denúncia de violência psicológica na Avenida Jornalista Tim Lopes. A mulher relatou que o ex-marido estava no apartamento armado, fazendo ameaças e impedindo que ela e a criança saíssem do imóvel.
Equipes do 31º BPM (Recreio) isolaram a área e acionaram o Batalhão de Operações Especiais (Bope) para conduzir a negociação. Segundo a Polícia Militar, o homem estava alterado, em aparente surto, e ameaçou atirar caso os agentes tentassem entrar no apartamento.
Antes da chegada do Bope, a mulher e o bebê conseguiram deixar o imóvel. Elas foram levadas por policiais à 16ª DP (Barra), onde o caso foi registrado, enquanto o homem permaneceu sozinho no apartamento sob supervisão da PM.
Após a negociação com o Bope, o homem se entregou e foi preso. De acordo com a 16ª DP (Barra), ele foi autuado em flagrante por ameaça, pela Lei Maria da Penha, e por desobediência.