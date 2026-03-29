Um bebê de 9 meses morreu em Maragogi (AL) após se afogar em uma piscina no sábado (28). O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado às 10h54. Quando chegou ao local, a criança havia sido retirada da água e familiares faziam uma reanimação cardiopulmonar.

Equipe do Samu acionou uma UBS (Unidade Básica de Saúde). O Corpo de Bombeiros também foi mobilizado, mas o menino morreu no local.

Afogamento é uma das principais causas de óbitos de crianças e adolescentes no Brasil. No ano passado, o Ministério da Saúde informou que, entre 2010 e 2023, o país registrou 12.662 casos envolvendo adolescentes de 10 a 19 anos e 5.878 tiveram como vítimas crianças de 1 a 4 anos.