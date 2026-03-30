Um homem de 55 anos se lançou de um precipício ao tentar escapar de um enxame de abelhas na encosta da Ilha Porchat, em São Vicente, no litoral de São Paulo, na manhã de sábado (28). Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com múltiplas lesões e nível de consciência reduzido.

De acordo com a corporação, cinco socorristas participaram da operação, que utilizou técnicas de salvamento em altura para acessar a vítima. Um vídeo divulgado pelos bombeiros registra o momento do resgate.

Após ser retirado da encosta, o homem foi estabilizado e levado de barco até a faixa de areia da Praia dos Milionários, onde recebeu atendimento pré-hospitalar. Em seguida, foi encaminhado ao Pronto-Socorro Central de São Vicente para avaliação médica especializada.