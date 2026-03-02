Levantamento divulgado nesta segunda-feira (30) pelo Instituto Paraná Pesquisas indica empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em cenários de primeiro e segundo turnos.

Na simulação de primeiro turno, Lula registra 41,3% das intenções de voto, enquanto Flávio aparece com 37,8%. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, o resultado configura empate técnico. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), soma 3,6%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), 3%.

Em eventual segundo turno entre os dois, Flávio Bolsonaro marca 45,2% e Lula, 44,1%. Dentro da margem de erro, o cenário também indica empate técnico.