30 de março de 2026
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DISPUTA

2º turno: Pesquisa aponta empate entre Lula e Flávio Bolsonaro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Agência Senado e Agência Brasil
Em eventual segundo turno entre os dois, Flávio Bolsonaro marca 45,2% e Lula, 44,1%.
Em eventual segundo turno entre os dois, Flávio Bolsonaro marca 45,2% e Lula, 44,1%.

Levantamento divulgado nesta segunda-feira (30) pelo Instituto Paraná Pesquisas indica empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em cenários de primeiro e segundo turnos.

Na simulação de primeiro turno, Lula registra 41,3% das intenções de voto, enquanto Flávio aparece com 37,8%. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, o resultado configura empate técnico. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), soma 3,6%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), 3%.

Em eventual segundo turno entre os dois, Flávio Bolsonaro marca 45,2% e Lula, 44,1%. Dentro da margem de erro, o cenário também indica empate técnico.

Na comparação com pesquisa realizada pelo mesmo instituto em fevereiro, Lula oscilou de 43,8% para 44,1%. Flávio passou de 44,4% para 45,2%.

O levantamento ouviu 2.080 eleitores entre 25 e 28 de março, por meio de entrevistas pessoais e domiciliares. O nível de confiança é de 95%.

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