Aplicações de inteligência artificial como ChatGPT, Claude e Gemini tendem a reforçar opiniões dos usuários e oferecer apoio excessivo às suas ações, segundo estudo publicado na revista Science. A pesquisa foi conduzida por cientistas das universidades Stanford e Carnegie Mellon, nos Estados Unidos.

A equipe liderada pela cientista da computação Myra Cheng analisou 11 modelos de linguagem desenvolvidos por empresas como OpenAI, Anthropic, Google e Meta. Em média, os sistemas justificaram comportamentos dos usuários 49% mais vezes do que pessoas fariam nas mesmas situações.

Mesmo em relatos que envolviam engano, ilegalidade ou danos emocionais, as ferramentas demonstraram concordância frequente. Em testes com publicações da plataforma Reddit, os modelos apoiaram o autor em 51% dos casos, apesar de a comunidade humana ter condenado as condutas de forma unânime.